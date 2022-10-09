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Сегодня, 05:56

Терзич о ничьей с «Баварией»: «Боруссия» смогла показать болельщикам, как сильно мы хотели выиграть»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич подвел итоги матча 9-го тура чемпионата Германии против «Баварии» (2:2).

«Очевидно, я в восторге. Рады, что смогли показать болельщикам, как сильно мы хотели выиграть игру. С «Баварией» непросто, но мы ушли с поля с одним очком. Мы хотели выиграть, но, к сожалению, не получилось», — приводит слова Терзича официальный сайт клуба.

После девяти туров чемпионата Германии «Бавария» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков. «Боруссия» располагается на 4-й строчке (16 очков).

ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
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