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Сегодня, 14:25

Терзич прокомментировал отставку с поста главного тренера дортмундской «Боруссии»

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал решение покинуть свой пост. Об отставке специалиста было объявлено сегодня, 13 июня.

«Я попросил ответственных о беседе после нашего финала на «Уэмбли», потому что после девяти лет в «Боруссии», включая шесть лет в тренерской команде и два с половиной года в качестве главного тренера, у меня сложилось ощущение, что предстоящий рестарт будет сопровождаться новым человеком со стороны.

Любой, кто меня знает, понимает, что во время принятия решений в течение последних нескольких недель в моей груди бились два сердца. Но даже после интенсивных обсуждений мое решение не изменилось. Я всегда желаю «Боруссии» всего наилучшего, говорю спасибо и до свидания», — цитирует Терзича пресс-служба команды.

Контракт Терзича с «Боруссией» был рассчитан до июня 2025 года. 41-летний немец возглавил клуб летом 2022 года.

Дортмундцы с Терзичем в сезоне-2023/24 стали финалистами Лиги чемпионов, проиграв «Реалу» (0:2). Сезон бундеслиги «Боруссия» завершила на пятой строчке

Источник: https://www.bvb.de/News/Uebersicht/Edin-Terzic-verlaesst-Borussia-Dortmund
ФК Боруссия (Дортмунд)
Эдин Терзич
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В «Боруссии» прокомментировали отставку Терзича