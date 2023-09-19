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Германия

Сегодня, 12:45

Терзич рассказал о настрое дортмундской «Боруссии» на матч с «ПСЖ»

Виктория Кравченко
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич рассказал, что думает о предстоящем матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«Знаем, что очень важно начать групповой этап с победы. В матче с «ПСЖ» это сделать трудно, но у нас есть все необходимое для этого. «ПСЖ» играет в доминирующий футбол. Мы должны правильно действовать во время владения мячом. Нужно быть крайне сконцентрированными, а также опасными на протяжении всех 90 минут матча», — цитирует Терзича официальный сайт УЕФА.

Встреча команд состоится сегодня, 19 сентября. Начало матча — в 22.00 мск.

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 Байер 4 3 1 0 13-5 10
2
 Бавария 4 3 1 0 11-4 10
3
 РБ Лейпциг 4 3 0 1 13-4 9
4
 Штутгарт 4 3 0 1 14-6 9
5
 Хоффенхайм 4 3 0 1 10-6 9
6
 Вольфсбург 4 3 0 1 7-5 9
7
 Боруссия Д 4 2 2 0 8-5 8
8
 Унион Б 4 2 0 2 9-7 6
9
 Айнтрахт Ф 4 1 3 0 4-3 6
10
 Фрайбург 4 2 0 2 5-10 6
11
 Хайденхайм 4 1 1 2 8-9 4
12
 Вердер 4 1 0 3 6-9 3
13
 Бохум 4 0 3 1 4-9 3
14
 Боруссия М 4 0 2 2 8-12 2
15
 Аугсбург 4 0 2 2 7-12 2
16
 Кельн 4 0 1 3 3-7 1
17
 Дармштадт 4 0 1 3 5-13 1
18
 Майнц 4 0 1 3 3-12 1
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22.09 21:30
Штутгарт – Дармштадт
 - : -
23.09 16:30
Аугсбург – Майнц
 - : -
23.09 16:30
Боруссия М – РБ Лейпциг
 - : -
23.09 16:30
Бавария – Бохум
 - : -
23.09 16:30
Боруссия Д – Вольфсбург
 - : -
23.09 16:30
Унион Б – Хоффенхайм
 - : -
23.09 19:30
Вердер – Кельн
 - : -
24.09 16:30
Байер – Хайденхайм
 - : -
24.09 18:30
Айнтрахт Ф – Фрайбург
 - : -
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