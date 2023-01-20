Только два топ-клуба претендуют на Беллингема

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Мадридский «Реал» и «Ливерпуль» продолжают борьбу за полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.
По данным Sky, оба клуба уже связались с агентами игрока и ведут переговоры. Стоимость перехода 19-летнего англичанина может составить более 100 млн евро. Ранее в гонке за игрока также участвовал «Манчестер Сити».
В текущем сезоне полузащитник провел за дортмундский клуб 22 матча, забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 110 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования