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Мюллер — о возможном назначении Компани: «Я рад, что мы с «Баварией» можем с уверенностью смотреть в будущее»

Владислав Корегин
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Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер поделился мнением о возможном назначении Венсани Компани главным тренером команды.

В субботу, 25 мая, появилась информация о том, что руководство мюнхенцев договорилось с «Бернли» о выкупе контракта бельгийского специалиста за 12 миллионов евро. При этом тренер подпишет с немецкой командой трехлетнее соглашение.

«Выглядит как правда. Я рад, что у нас теперь есть тренер и мы можем двигаться вперед. Я рад, что мы с «Баварией» можем с уверенностью смотреть в будущее», — приводит слова Мюллера журналист Флориан Плеттенберг в соцсети X (ранее Twitter).

По окончании сезона «Бавария» рассталась с Томасом Тухелем, решение об уходе которого было принято в феврале. Команда заняла третье место в бундеслиге, впервые за 12 лет не став чемпионом Германии.

Компани возглавляет «Бернли» с 2022 года. В сезоне-2023/24 бордовые заняли 19-е место в АПЛ и вылетели в чемпионшип.

Венсан Компани
Томас Мюллер
Футбол
ФК Бавария
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