Томас Мюллер объявил об уходе из «Баварии» после 25 лет в клубе

35-летний полузащитник «Баварии» Томас Мюллер сообщил в своих социальных сетях, что покинет команду по окончании этого сезона.

«Несмотря на все недавние слухи вокруг моей персоны, хочу прояснить ситуацию. Я по-прежнему рад быть частью команды и бороться за титулы вместе с партнерами, даже если играю не так много. Я думал, что продолжу в том же духе и в следующем году.

Тем не менее клуб решил не продлевать со мной контракт. Понимаю, что для клуба важно придерживаться своих принципов, даже если это идет вразрез с моими желаниями. Я уважаю это решение, которое, несомненно, далось нелегко руководству», — написал Мюллер.

Отмечается, что немец примет участие в клубном чемпионате мира. Этот турнир станет последним для Мюллера в составе «Баварии».

Весь свой профессиональный путь футболист провел в «Баварии». Полузащитник является рекордсменом «Баварии» по количеству матчей за клуб. В сентябре прошлого года он превзошел рекорд Майера, сыгравшего 709 матчей. За время карьеры в команде Мюллер двенадцать раз становился чемпионом Германии, дважды выигрывал Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА, шесть раз — Кубок Германии и восемь раз — Суперкубок Германии.

Мюллер провел за мюнхенский клуб 743 матча, забил 247 мячей и отдал 273 результативных передачи.

За сборную Германии Мюллер сыграл 131 матч и забил 45 голов. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 2010 года. Карьеру в сборной футболист завершил после Евро-2024.