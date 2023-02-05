Томас Мюллер повторил рекорд Герда Мюллера по количеству матчей в бундеслиге

Сегодня, 19:35
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер вышел в стартовом составе команды на матч 19-го тура чемпионата Германии против «Вольфсбурга».
Мюллер проводит свой 427-й матч за «Баварию» в бундеслиге — это повторение рекорда Герда Мюллера по сыгранным матчам за мюнхенский клуб среди полевых игроков.
Недавно Мюллер стал рекордсменом по выигранным матчам в Кубке Германии.
33-летний немец одержал 53-ю победу — больше, чем кто бы то ни было в истории турнира.
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Основные источники исследования