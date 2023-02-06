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Мюллер: «Хорошо, когда кого-то беспокоит происходящее в «Баварии». Именно это нам и нужно»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал ситуацию со скандальным интервью голкипера мюнхенцев Мануэля Нойера.

В недавнем интервью немецкий вратарь высказался по поводу увольнения тренера голкиперов «Баварии» Тони Тапаловича и раскритиковал руководство команды.

«Я всегда считал, что это хорошо, когда кого-то беспокоит происходящее в «Баварии». Это означает, что наш клуб и игроки по-прежнему достаточно интересны, их постоянно обсуждают. На самом деле, это именно то, чего мы хотим. Но если говорить серьезно и честно, то мы бы хотели, чтобы в СМИ больше говорили о наших спортивных результатах», — приводит слова Мюллера DAZN.

42-летний Тапалович являлся тренером вратарей «Баварии» с 2011 года. СМИ сообщали, что у специалиста были разногласия с главным тренером мюнхенского клуба Юлианом Нагельсманном.

Сам Нойер в этом сезоне больше не сможет помочь команде, так как сломал ногу, когда катался на лыжах во время отпуска. Ему на замену был куплен у «Боруссии» Янн Зоммер.

Мануэль Нойер
Томас Мюллер
Футбол
ФК Бавария
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