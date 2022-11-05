Томас Мюллер возобновит тренировки на следующей неделе

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер приступил к полноценным тренировкам на следующей неделе, сообщает журналист Кристиан Фальк в социальных сетях.

33-летний немец восстанавливается после мышечной травмы.

Напомним, поединок против «Шальке» на следующей неделе станет для «Баварии» последним перед паузой на чемпионат мира, куда Мюллер должен поехать в составе сборной Германии.

В нынешнем сезоне нападающий отметился в бундеслиге двумя голами и тремя результативными передачами.