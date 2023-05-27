Мюллер: «Могу понять тех, кто чувствует, что «Бавария» не заслуживает титул»

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер высказался о чемпионстве своей команды в сезоне-2022/23.

«Пережить такое чемпионство — это что-то невероятное, у меня мурашки по спине. Мы проигрывали, но затем Джамал Мусиала сумел забить. Что я могу сказать... У всех, кто интересуется немецким футболом, определенно в глубине души будут ощущение, что мы не заслужили титул, и я могу это понять. Но это в любом случае невероятный момент», — приводит слова Мюллера Eurosport.

Сегодня, 27 мая, «Бавария» по итогам сезона выиграла чемпионат Германии, обыграв в последнем туре «Кельн» — 2:1.

В другом матче дортмундская «Боруссия» дома сыграла вничью с «Майнцем» (2:2) и завершила сезон на втором месте, уступив «Баварии» по дополнительным показателям.