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Германия

Сегодня, 16:14

Томас Мюллер заявил, что не собирается завершать карьеру в сборной Германии

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер заявил, что не собирается завершать карьеру в сборной Германии.

«Пока я играю в футбол на профессиональном уровне, я всегда буду доступен для вызова в национальную команду. Тренер решит, когда и как.. Я довольно спокойно отношусь к этому, но всегда готов, если я понадоблюсь тренеру», — цитирует Мюллера Kicker.

33-летний Мюллер провел за сборную Германии 121 матч во всех турнирах, забил 44 гола и отдал 40 результативных передач. На ЧМ-2022 футболист принял участие в 3 играх и не отличился результативными действиями.

В составе сборной Германии Мюллер выиграл чемпионат мира в 2014 году.

Томас Мюллер
Сборная Германии по футболу
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