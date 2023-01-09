Томас Мюллер заявил, что не собирается завершать карьеру в сборной Германии

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер заявил, что не собирается завершать карьеру в сборной Германии.

«Пока я играю в футбол на профессиональном уровне, я всегда буду доступен для вызова в национальную команду. Тренер решит, когда и как.. Я довольно спокойно отношусь к этому, но всегда готов, если я понадоблюсь тренеру», — цитирует Мюллера Kicker.

33-летний Мюллер провел за сборную Германии 121 матч во всех турнирах, забил 44 гола и отдал 40 результативных передач. На ЧМ-2022 футболист принял участие в 3 играх и не отличился результативными действиями.

В составе сборной Германии Мюллер выиграл чемпионат мира в 2014 году.