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Германия

Сегодня, 07:24

Томас Райс займет пост главного тренера «Шальке»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Томас Райс согласился стать главным тренером «Шальке», сообщает Sky in Germany.

49-летний специалист заменит Франка Крамера после его недавнего ухода и постарается вытащить команду из Гельзенкирхена с последнего места в бундеслиге.

Томас Райс ранее работал в «Бохуме», с которым выиграл Вторую бундеслигу-2020/21. После провального старта сезона-2022/23 он был уволен с должности главного тренера.

20 октября «Шальке» отправил главного тренера Крамера в отставку. 26 октября клуб объявил об уходе спортивного директора Рувена Шредера.

Команда из Гельзенкирхена занимает последнее, 18-е, место в турнирной таблице бундеслиги с 6 очками в 11 играх.

Источник: https://sport.sky.de/fussball/artikel/fc-schalke-04-ex-bochumer-thomas-reis-wird-neuer-trainer/12730893/34130
ФК Шальке
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