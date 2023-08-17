Тухель рассказал, по какому принципу подбирал новичков для «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал, на каком принципе основывался при подборе новых игроков для команды.

«Мои трансферные требования? Я подвел итоги прошлого сезона, высказал свое мнение о том, что могло бы помочь нам как команде. Потом мы сократили трансферный список, потому что, на мой взгляд, нет смысла рассматривать большое количество кандидатов. Итак, мы сузили круг поиска, чтобы выбрать подходящих для нас парней, тех, кто сочетает в себе хорошие личностные качества и талант. Как я уже говорил, нам нужно было добавить решительности и жесткости. Мы хотим укрепить командный дух. Таким образом, именно это было в центре внимания», — приводит слова Тухеля сайт бундеслиги.

В нынешнее трансферное окно в «Баварию» пришли Харри Кейна, Ким Мин Джэ, Конрад Лаймер и Рафаэл Геррейру.

В 1-м туре бундеслиги мюнхенцы сыграют на выезде с «Вердером» 18 августа.