Тухель: «Бавария» в АПЛ боролась бы за титул. Статус и мощь клуба неоспоримы»

Новый главный тренер «Баварии» Томас Тухель уверен, что клуб боролся бы за титул в АПЛ.

«Премьер-лига Англии — исключительный турнир, это самый большой вызов в Европе. Но «Бавария» боролась бы за титул в АПЛ благодаря широте и глубине состава. Конечно, я знаю состав «Баварии», как команда выступала — я продолжал смотреть футбол, потому что это делает мой день лучше. Это вошло у меня в привычку. Нужно ждать и быть терпеливым. Во вторник я впервые начал думать о составе «Баварии». В Англии или в Париже о «Баварии» чрезвычайно высокого мнения. Никто не любит играть против «Баварии». Статус и мощь клуба неоспоримы», — приводит слова Тухеля сайт «Баварии».

24 марта «Бавария» объявила об уходе Нагельсманна. Сообщалось, что 35-летний специалист открыт для переговоров с «Тоттенхэмом».

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии с 52 очками за 25 игр.