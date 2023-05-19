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Сегодня, 15:15

Тухель: «Складывается впечатление, что Канселу очень комфортно чувствует себя в команде»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о будущем защитника команды Жоау Канселу.

«Складывается впечатление, что Канселу очень комфортно чувствует себя в команде. В конечном итоге все стороны примут оптимальное решение. Жоау показывает уникальное желание на тренировках. Все остальное мы обсудим в конце сезона», — заявил Тухель на пресс-конференции.

28-летний португалец выступает за мюнхенский коллектив на правах аренды из «Манчестер Сити». В соглашении команды с «горожанами» есть опция выкупа игрока в размере 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Канселу в общей сложности провел 45 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 11 результативных передач.

Жоау Канселу
Футбол
ФК Бавария
Томас Тухель
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