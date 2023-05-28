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Германия

Сегодня, 08:17

Тухель: «В «Баварии» есть политическая проблема, которая омрачает титул»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался об увольнении Оливера Кана и Хасана Салихамиджича из мюнхенской команды.

«Хасан и Оливер позвонили мне около 8 недель назад, уговорили и убедили меня, что мы должны делать это вместе. Я также уговаривал и убеждал своих помощников. Эти двое сыграли важную роль в том, что мы отправились в это путешествие и нам доверяли. Поэтому я должен сначала обдумать это. Я знаю о решении со вчерашнего дня. Вместо того, чтобы праздновать, у нас есть еще одна политическая проблема. Многое происходит, и мы должны это переварить. У нас есть политическая проблема в клубе, которая омрачает этот титул. Тем не менее, это был не тот сезон, которым мы можем быть довольны», — приводит слова Тухеля Bayern&Germany.

«Бавария» выиграла бундеслигу в сезоне-2022/23. После матча против «Кельна» (2:1) клуб сообщил об увольнении Оливера Кана и Хасана Салихамиджича.

Оливер Кан
Футбол
ФК Бавария
Томас Тухель
Хасан Салихамиджич
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Салихамиджич высказался о своем увольнении из «Баварии»