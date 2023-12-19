Тони Кроос может вернуться в сборную Германии перед Евро-2024

Полузащитник «Реала» Тони Кроос задумывается о возвращении в сборную Германии, сообщает журналист Кристиан Фальк.

По информации источника, 33-летний немец серьезно рассматривает возможность возвращения в национальную команду в преддверие Евро-2024, который пройдет в Германии.

Кроос объявил о завершении карьеры в сборной Германии после Евро-2020 летом 2021 года. На его счету 17 голов в 106 матчах за национальную команду.

Хавбек выступает за «Реал» с 2014 года. В текущем сезоне он провел 22 матча за мадридцев во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач.