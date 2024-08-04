Тони Кроос признан футболистом года в Германии, Хаби Алонсо назван лучшим тренером

Лучшим футболистом года в Германии признан завершивший карьеру Тони Кроос.

Немецкое издание Kicker провело голосование среди спортивных журналистов, по результатам которого Кроос занял первое место с 285 голосами. На второй строчке оказался хавбек «Байера» Флориан Вирц (246), тройку замкнул швейцарский полузащитник «аспириновых» Гранит Джака (66).

Тренером года в Германии признан Хаби Алонсо, вместе с которым «Байер» впервые в истории завоевал чемпионство. Вторым в голосовании стал Себастиан Хенесс (74) из «Штутгарта», тройку замкнул наставник «Ханденхайма» Франк Шмидт (50).