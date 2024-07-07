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Сегодня, 17:42

Тони Кроос пожаловался на мигрантов в Германии: «Страна уже не та, что раньше»

Тони Кроос.
Фото Global Look Press
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Бывший полузащитник сборной Германии Тони Кроос выразил свое отношение к проживающим в стране мигрантам.

«Я все еще считаю Германию великолепной страной, но она уже не та, что раньше. Лет 10 назад Германия была другой. Я могу сравнить ее с Испанией. У меня подрастает дочь. Если бы меня спросили, где я спокойнее разрешу ей выйти в 11 вечера из дома одной, то я бы склонялся к Испании.

Среди иммигрантов всегда есть какой-то процент недобропорядочных людей. Немецкое общество становится более разобщенным на почве этой проблемы», — сказал Кроос в подкасте на YouTube-канале ZDF.

Кроос завершил карьеру после вылета сборной Германии с Евро-2024. Национальная команда потерпела поражение от Испании (1:2, д.в) в четвертьфинале турнира.

На протяжении карьеры Кроос выступал за «Баварию», «Байер» и мадридский «Реал». Вместе со «сливочными» немец становился пятикратным обладателем Лиги чемпионов, а также четырехкратным триумфатором ла лиги, Суперкубка Испании и Суперкубка УЕФА. В составе «Баварии» он трижды выигрывал бундеслигу и Кубок Германии, и еще один раз победил в Лиге чемпионов.

Тони Кроос
Футбол
Сборная Германии по футболу
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