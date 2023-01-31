Торган Азар перешел в ПСВ из «Боруссии» на правах аренды

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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Торган Азар перешел в ПСВ на правах аренды до конца сезона, сообщает сайт голландской команды.
У нидерландского клуба нет права выкупа 29-летнего футболиста.
В текущем сезоне Азар провел 21 матч за «Боруссию», в которых забил гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.
Напомним, что Торган Азар является родным братом напдающего «Реала» Эдена Азара.
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