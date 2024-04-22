Тренер «Астон Виллы» Эмери может отказаться от предложения «Баварии»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери может не согласиться на предложение «Баварии», сообщает BILD.

По информации источника, испанский специалист доволен своей работой в Англии. Тренер имеет отличные отношения с владельцами клуба.

Ранее сообщалось, что немецкая команда рассматривает кандидатуру Эмери.

В феврале этого года «Бавария» объявила об уходе главного тренера Томаса Тухеля из клуба ближайшим летом. Мюнхенцы занимают второе место в чемпионате Германии, набрав 66 очков в 30 играх.