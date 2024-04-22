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Сегодня, 18:18

Тренер «Астон Виллы» Эмери может отказаться от предложения «Баварии»

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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери может не согласиться на предложение «Баварии», сообщает BILD.

По информации источника, испанский специалист доволен своей работой в Англии. Тренер имеет отличные отношения с владельцами клуба.

Ранее сообщалось, что немецкая команда рассматривает кандидатуру Эмери.

В феврале этого года «Бавария» объявила об уходе главного тренера Томаса Тухеля из клуба ближайшим летом. Мюнхенцы занимают второе место в чемпионате Германии, набрав 66 очков в 30 играх.

Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Бавария
Унаи Эмери
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