Тренер Барри из «Челси» присоединился к штабу Тухеля в «Баварии»

Тренер Энтони Барри перешел из «Челси» в «Баварию».

Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, Барри стал помощником главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля.

Ранее информировалось, что «Челси» получит около 1,2 миллионов евро за переход 36-летнего специалиста.

Напомним, Барри занимал должность помощника главного тренера в «Челси» с лета 2020 года. Он пришел в клуб при Фрэнке Лэмпарде, а затем продолжил работу с Тухелем и Грэмом Поттером. Кроме того, он входил в тренерский штаб «Уигана», сборной Ирландии и сборной Бельгии.