Тренер «Боруссии» Шахин сделал предупреждение игрокам после разгромного поражения клубу из Таиланда

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нури Шахин прокомментировал разгромное поражение своей команды от клуба из Таиланда «Патхум Юнайтед» (0:4) в товарищеском матче.

«Я знаю, что ребята устали и много тренировались, но на таком уровне это не может быть оправданием. Я не могу сказать, что не волнуюсь только потому, что футболисты сильно устали. Если игроки не будут выполнять установок, то не будут выходить на поле! Все просто», — приводит слова Шахина Diario AS.

В прошлом сезоне «Боруссия» дошла до финала Лиги чемпионов, где уступила мадридскому «Реалу» со счетом 0:2.