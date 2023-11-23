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Германия

Сегодня, 02:28

Тренер «Герты» назвал форварда своей команды Маолида самым ленивым футболистом

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер берлинской «Герты» Паль Дардаи рассказал, почему не играет нападающий Мизьян Маолида.

«Мы о нем не забыли. Но Мизиан должен найти клуб, в котором сможет играть, и покинуть нас как можно быстрее. У него было много моментов, я видел в своей жизни мало таких ленивых игроков, как он», — приводит Kicker слова Дардаи.

24-летний француз имеет действующий контракт до 2025 года. В этом сезоне он не сыграл ни одного матча за основной состав «Герты». На его счету 3 гола и 2 голевые передачи в 9 матчах за дубль берлинской команды.

Футбол
ФК Герта
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