Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Германия

4 сентября, 04:12

Тренер «Униона»: «Бавария» была лучше, но в целом мы были превосходны»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Униона» Урс Фишер подвел итоги матча 5-го тура чемпионата Германии против «Баварии» (1:1).

«Бавария» была лучше. Но в целом мы были превосходны, особенно в обороне. Мы хорошо выигрывали борьбу в обоих таймах, но иногда наши передачи подводили. В конце концов, мы заработали очко, и не зря», — приводит слова Фишера официальный сайт клуба.

В составе хозяев забитым мячом отметился нападающий Шеральдо Бекер, у гостей отличился Йозуа Киммих. После этого матча «Бавария» набрала 11 очков и опустилась на 3-е место в турнирной таблице, «Унион» с 11 баллами расположился на 4-й строчке.

ФК Бавария
ФК Унион Берлин
1
1
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Выскакивает парень — и дает очередь из автомата...» Вагаб Вагабов — самый брутальный боец Дагестана
«Это золотой фонд». Получат ли спортсмены и тренеры бронь во время частичной мобилизации?
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Нагельсманн: «Мне плевать на то, что «Бавария» на 3-м месте. Наша цель — выиграть титул»

Мюллер о ничьей с «Унионом»: «Они не случайно на вершине таблицы, бесплатно здесь ничего не получишь»