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Тренер юношеской команды «Айнтрахта» погиб в ДТП

Игнат Заздравин
Корреспондент
Хельге Раше.
Фото Global Look Press
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Главный тренер юношеского «Айнтрахта» Хельге Раше погиб в результате ДТП, сообщает пресс-служба клуба.

Инцидент произошел 5 сентября. По сообщениям немецких СМИ, автомобиль 33-летнего тренера врезался в дерево. Немец скончался на месте происшествия.

«Айнтрахт» опустошен потерей главного тренера юношеской команды Хельге Раше. 33-летний специалист погиб вчера в дорожно-транспортном происшествии. Наши мысли с его семьей и друзьями", — говорится в сообщении клуба.

Раше работал в системе «Айнтрахта» с 2020 года.

Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)

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