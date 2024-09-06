Тренер юношеской команды «Айнтрахта» погиб в ДТП

Главный тренер юношеского «Айнтрахта» Хельге Раше погиб в результате ДТП, сообщает пресс-служба клуба.

Инцидент произошел 5 сентября. По сообщениям немецких СМИ, автомобиль 33-летнего тренера врезался в дерево. Немец скончался на месте происшествия.

«Айнтрахт» опустошен потерей главного тренера юношеской команды Хельге Раше. 33-летний специалист погиб вчера в дорожно-транспортном происшествии. Наши мысли с его семьей и друзьями", — говорится в сообщении клуба.

Раше работал в системе «Айнтрахта» с 2020 года.