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Германия

Сегодня, 18:50

Тренера вратарей «Баварии» уволили за раскрытие переписки тренеров футболистам

Иван Шитик
Корреспондент
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Стали известны причины увольнения тренера вратарей «Баварии» Тони Тапаловича, который проработал в клубе 12 лет, сообщает Bild.

Одной из причин отставки специалиста стало то, что он раскрывал содержание переписки тренеров некоторым футболистам «Баварии». На этом фоне у Тапаловича возник конфликт с главным тренером мюнхенской команды Юлианом Нагельсманном.

42-летний Тапалович являлся тренером вратарей «Баварии» с 2011 года.

24 января «Бавария» проведет домашний матч чемпионата Германии против «Кельна».

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