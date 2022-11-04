Три немецких клуба претендуют на полузащитника «Интера» Гозенса

Полузащитник «Интера» Робин Гозенс в зимнее трансферное окно может вернуться в Германию, сообщает Kicker.

Помимо «Байера», проявляющего интерес к 28-летнему игроку с лета, в подписании заинтересованы менхенгладбахская «Боруссия» и «Айнтрахт». Все три клуба могут предложить «Интеру» вариант с арендой, предусматривающий возможность последующего выкупа.

В текущем сезоне Гозенс отыграл 15 матчей за «нерадзурри» во всех турнирах, всего четыре раза выйдя в стартовом составе. На счету 28-летнего немецкого футболиста один забитый мяч.

Трансферная стоимость хавбека, согласно Transfermarkt, составляет 22 миллиона евро.