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Германия

Сегодня, 06:14

Тухель может остаться в «Баварии»

Виктория Кравченко
Томас Тухель.
Фото Reuters
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В «Баварии» стали сомневаться по поводу того, что главный тренер Томас Тухель должен покинуть свой пост, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Ранее сообщалось, что специалист летом покинет клуб даже в случае победы в Лиге чемпионов.

По данным источника, спортивные директора «Баварии» поддерживают Тухеля и готовы к тому, чтобы он продолжил работу.

Некоторые футболисты также высказывались в пользу Тухеля, в частности Мануэль Нойер.Сам тренер тоже согласен остаться.

«Бавария» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов сыграла вничью с «Реалом» (2:2). Ответная игра состоится 8 мая в Мадриде.

ФК Бавария
Томас Тухель
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