Тухель может остаться в «Баварии»

Сегодня, 06:14
В «Баварии» стали сомневаться по поводу того, что главный тренер Томас Тухель должен покинуть свой пост, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Ранее сообщалось, что специалист летом покинет клуб даже в случае победы в Лиге чемпионов.
По данным источника, спортивные директора «Баварии» поддерживают Тухеля и готовы к тому, чтобы он продолжил работу.
Некоторые футболисты также высказывались в пользу Тухеля, в частности Мануэль Нойер.Сам тренер тоже согласен остаться.
«Бавария» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов сыграла вничью с «Реалом» (2:2). Ответная игра состоится 8 мая в Мадриде.