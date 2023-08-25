Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 16:19

Тухель намерен убедить Павара остаться в «Баварии»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель надеется сохранить в команде защитника Бенжамена Павара, который планирует продолжить карьеру в «Интере».

По данным La Gazzetta dello Sport, специалист хочет убедить Павара остаться в «Баварии» до конца срока контракта, который истекает через год.

Павар выступает за «Баварию» с 2019 года. Действующий контракт рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает француза в 40 миллионов евро.

Бенжамен Павар
ФК Бавария
ФК Интер (Интернационале)
Томас Тухель
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 1 1 0 0 4-0 3
2
 Фрайбург 1 1 0 0 2-1 3
3
 Штутгарт 1 1 0 0 5-0 3
4
 Айнтрахт Ф 1 1 0 0 1-0 3
5
 Боруссия Д 1 1 0 0 1-0 3
6
 Байер 1 1 0 0 3-2 3
7
 Унион Б 1 1 0 0 4-1 3
8
 Вольфсбург 1 1 0 0 2-0 3
9
 Боруссия М 1 0 1 0 4-4 1
10
 Аугсбург 1 0 1 0 4-4 1
11
 РБ Лейпциг 1 0 0 1 2-3 0
12
 Майнц 1 0 0 1 1-4 0
13
 Хайденхайм 1 0 0 1 0-2 0
14
 Дармштадт 1 0 0 1 0-1 0
15
 Вердер 1 0 0 1 0-4 0
16
 Бохум 1 0 0 1 0-5 0
17
 Хоффенхайм 1 0 0 1 1-2 0
18
 Кельн 1 0 0 1 0-1 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
25.08 21:30
РБ Лейпциг – Штутгарт
 - : -
26.08 16:30
Бохум – Боруссия Д
 - : -
26.08 16:30
Дармштадт – Унион Б
 - : -
26.08 16:30
Кельн – Вольфсбург
 - : -
26.08 16:30
Фрайбург – Вердер
 - : -
26.08 16:30
Хайденхайм – Хоффенхайм
 - : -
26.08 19:30
Боруссия М – Байер
 - : -
27.08 16:30
Майнц – Айнтрахт Ф
 - : -
27.08 18:30
Бавария – Аугсбург
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Аугсбург»: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Боруссия» М: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Герта»: чемпионат Германии, 21-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Унион»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бохум»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Бавария»: чемпионат Германии, видеообзор
«Боруссия» Д — «Фрайбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Бавария»: чемпионат Германии, 16-й тур, видеообзор матча
«Шальке» — «Бавария»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Штутгарт»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 14-й тур, видеообзоры матчей
«Кельн» — «Байер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Томас Мюллер выбрал величайшего игрока всех времен между Месси и Роналду