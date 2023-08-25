Тухель намерен убедить Павара остаться в «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель надеется сохранить в команде защитника Бенжамена Павара, который планирует продолжить карьеру в «Интере».

По данным La Gazzetta dello Sport, специалист хочет убедить Павара остаться в «Баварии» до конца срока контракта, который истекает через год.

Павар выступает за «Баварию» с 2019 года. Действующий контракт рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает француза в 40 миллионов евро.