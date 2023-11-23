Тухель — о будущем Мюллера: «Икона и легенда «Баварии». Хотим, чтобы он был в команде»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о будущем форварда мюнхенцев Томаса Мюллера.

Ранее 34-летний немец заявил, что не собирается завершать карьеру в конце текущего сезона.

«Мы хотим, чтобы он был в команде. Понятно, что он хочет продолжать играть. Почему бы ему не продолжить играть на самом высоком уровне? Я смотрю на него очень позитивно. Томас — икона клуба, легенда. Он пользуется у нас максимальным уважением», — цитирует Тухеля инсайдер Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Мюллер провел 14 матчей за «Баварию», забил два гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.