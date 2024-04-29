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Сегодня, 16:04

Тухель оценил прогресс Беллингема в «Реале»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поделился мнением об игре полузащитника «Реала» Джуда Беллингема перед матче 1/2 полуфинала Лиги чемпионов.

«Эволюция Джуда невероятна. У него характер победителя, на него никак не влияет большой груз ответственности. Мы осознаем, что это отличный игрок. Постараемся его остановить», — цитирует Тухеля Diario AS.

В этом сезоне 20-летний хавбек забил 21 мяч и оформил десять результативных передач в 36 матчах во всех турнирах. Футболист перешел в мадридский клуб из дортмундской «Боруссии» летом 2023 года.

Джуд Беллингем
ФК Реал
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