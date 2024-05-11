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Сегодня, 19:42

Тухель оценил шансы «Баварии» на второе место в турнирной таблице бундеслиги

Виктория Кравченко
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Наставник «Баварии» Томас Тухель перед матчем 33-го тура чемпионата Германии с «Вольфсбургом» оценил шансы команды опередить «Штутграт» в борьбе за второе место.

«Томас Мюллер, например, завтра будет готов. Для него нормально отдавать все, когда он надевает футболку. Мы хотим выиграть игру завтра. Мы знаем, с чем нам предстоит бороться. Мы хотим выиграть обе оставшиеся игры», — заявил специалист на пресс-конференции.

На данный момент «Бавария» занимает третье место в турнирной таблице, отставая на одно очко от «Штутгарта», но имея матч в запасе.

ФК Бавария
Томас Тухель
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