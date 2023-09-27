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Германия

Сегодня, 04:32

Тухель остался доволен игрой «Баварии» в Кубке Германии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал победу над «Пройссеном» (4:0) в 1/32 финала Кубка Германии.

«Сегодня мы были настроены серьезно и доминировали. Мы были сильны и не позволили им создавать опасные контратаки. Леон Горецка и Нуссэр Мазрауи, в частности, очень хорошо справились с незнакомыми для себя позициями. Мы забили три гола в первом тайме и имели еще несколько моментов. Во втором тайме все было немного иначе из-за замен, но в целом я доволен», — цитирует пресс-служба клуба Тухеля.

В этой встрече нападающий Серж Гнабри получил перелом предплечья. Его заменили на 11-й минуте.

Серж Гнабри. Гнабри получил перелом предплечья в матче Кубка Германии
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