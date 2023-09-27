Тухель остался доволен игрой «Баварии» в Кубке Германии

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал победу над «Пройссеном» (4:0) в 1/32 финала Кубка Германии.

«Сегодня мы были настроены серьезно и доминировали. Мы были сильны и не позволили им создавать опасные контратаки. Леон Горецка и Нуссэр Мазрауи, в частности, очень хорошо справились с незнакомыми для себя позициями. Мы забили три гола в первом тайме и имели еще несколько моментов. Во втором тайме все было немного иначе из-за замен, но в целом я доволен», — цитирует пресс-служба клуба Тухеля.

В этой встрече нападающий Серж Гнабри получил перелом предплечья. Его заменили на 11-й минуте.