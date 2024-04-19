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Германия

Сегодня, 13:58

Тухель отреагировал на новый контракт Нагельсманна со сборной Германии

Виктория Кравченко
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Наставник «Баварии» Томас Тухель прокомментировал новый контракт Юлиана Нагельсманна со сборной Германии. Соглашение рассчитано до 2026 года.

«Я ждал этого после продления договора Феллера. Думаю, им нравится работать вместе. Это придает сборной ясность и положительный импульс в преддверии домашнего чемпионата Европы», — цитирует специалиста Bayern & Germany в социальных сетях.

Нагельсманн возглавил сборную Германии в сентябре прошлого года.

Летом этого года в Германии пройдет чемпионат Европы. Подопечные Нагельсманна сыграют в группе А с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.

Сборная Германии по футболу
Юлиан Нагельсманн
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