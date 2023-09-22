Тухель — о недовольстве де Лигта: «Маттейс заслуживает того, чтобы играть»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель отреагировал на информацию о том, что защитник мюнхенцев Маттейс де Лигт недоволен редкими выходами в стартовом составе.

Ранее де Лигт предложил спросить у тренера, почему он не играет с первых минут. В сентябре сообщалось, что немецкий специалист недоволен игрой 24-летнего нидерландца.

«Будучи центральным защитником, у него бывает не так много возможностей выйти на замену. Маттейс на сто процентов заслуживает того, чтобы играть. Он в хорошей форме. Конечно, лично ему игрового времени пока недостаточно, но он командный игрок», — приводит слова Тухеля инсайдер Фабрицио Романо.

В текущем сезоне защитник сборной Нидерландов провел 4 матча в бундеслиге, отыграв в общей сложности 37 минут.