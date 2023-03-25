Тухель — о матче против дортмундской «Боруссии»: «Это главная игра в немецком футболе. Они в невероятной форме»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поделился ожиданиями от своего первого матча с мюнхенской командой.

Его команда сыграет против дортмундской «Боруссии» 1 апреля.

«Не может быть более важной задачи моего пребывания здесь, чем победа в матче с «Боруссией». Это главная игра в немецком футболе. Интерес к предстоящей игре подогревает и текущее положение команд в турнирной таблице. Дортмундская «Боруссия» находится в фантастической форме. Но это не помешает нам принять вызов с предвкушением», — приводит слова Тухеля пресс-служба «Баварии».

«Боруссия» возглавляет турнирную таблицу бундеслиги, набрав 53 очка за 25 матчей.

«Бавария» занимает второе место с 52 очками за 25 игр.