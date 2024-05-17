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Сегодня, 12:57

Тухель подтвердил, что покинет пост главного тренера «Баварии» по окончании сезона

Владислав Корегин
Томас Тухель.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель заявил, что не изменит своего решения об уходе из мюнхенского клуба летом 2024 года.

Ранее сообщалось, что игроки команды Мануэль Нойер и Томас Мюллер пытаются убедить руководство оставить 50-летнего специалиста.

«Это моя последняя пресс-конференция в качестве тренера «Баварии». Переговоры были, но мы не пришли к соглашению... так что февральское решение остается в силе», — приводит слова Тухель журналист Фабрицио Романо.

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Тухель возглавляет «Баварию» с марта 2023 года. Под его руководством команда одержала 37 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений.

В нынешнем сезоне «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 72 очка после 33 туров.

Футбол
ФК Бавария
Томас Тухель
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