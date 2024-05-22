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Сегодня, 11:00

Тухель получит от «Баварии» более десяти миллионов евро после ухода из клуба

Томас Тухель.
Фото Reuters
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель получит более десяти миллионов евро после ухода из клуба, сообщает Bayern&Germany.

Отмечается, что следующий клуб Тухеля не будет выплачивать «Баварии» компенсацию, поскольку мюнхенцы расторгнут контракт со специалистом.

Тухель возглавляет «Баварию» с марта 2023 года. Под его руководством команда одержала 37 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 16 поражений. Тренер покинет мюнхенский клуб по окончании срока контракта 30 июня 2024 года.

В нынешнем сезоне «Бавария» заняла третье место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 72 очка за 34 тура.

Футбол
ФК Бавария
Томас Тухель
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