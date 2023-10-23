Тухель признался, что матч «Баварии» с «Майнцем» был очень сложным для команды

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель признался, что победный матч над «Майнцем» (3:1) в восьмом туре чемпионата Германии был сложным для команды.

«Мы ждали тяжелой, напряженной игры, хорошо начали, но должны были использовать больше своих моментов на контратаках. Это была тяжелая игра для нас — физически больше, чем что-либо другое после международного перерыва и травм. Команда заслуживает похвалы. Теперь мы постараемся сыграть лучше во вторник», — цитирует Тухеля официальный сайт команды.

После восьми туров бундеслиги «Бавария» занимает третье место с 20 очками.