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Германия

Сегодня, 14:14

Тухель прокомментировал переход Сарагосы в «Баварию»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о трансфере полузащитника «Гранады» Брайана Сарагосы.

«Бавария» объявила о переходе 22-летнего испанца в среду, 6 декабря. Он завершит сезон в «Гранаде» и присоединится к мюнхенцам летом 2024 года. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

«Мы подписали очень молодого и очень голодного игрока». Он хороший дриблер, очень силен в ситуациях один на один. Брайан также очень уверен в себе. Мы рады, что он присоединился к нам", — приводит слова Тухеля инсайдер Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Сарагоса провел 14 матчей за «Гранаду», забил 5 мячей и сделал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

Футбол
ФК Бавария
ФК Гранада
Томас Тухель
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