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Сегодня, 18:13

Тухель раскритиковал Немецкий футбольный союз: «Они знают наше мнение, но не хотят его слышать»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель выступил с критикой в адрес Немецкого футбольного союза из-за товарищеских матчей сборной Германии против Мексики и США.

«Я не знаю, был бы я заинтересован в том, чтобы сыграть против Мексики и США перед чемпионатом Европы в Германии. Я не знаю, сможет ли кто-нибудь объяснить это настолько убедительно, чтобы я полностью понял. Я не знаю, кто так решил, но это уже решено.

Мы провели три выездных матча в условиях тяжелых переездов. Игроки сборной Германии снова уезжают и вернутся в четверг после смены часовых поясов. Затем они садятся в самолет до Майнца в пятницу и в самолет до Стамбула в понедельник.

Есть разница между напряженным графиком и поездками с разными часовыми поясами. Это проверка на выносливость. Ни один тренер в мире такого уровня не скажет иначе. Просто нас спрашивают об этом только тогда, когда все уже решено. Никто никогда не задает вопросов до принятия решения. Они, вероятно, знают наше мнение и не хотят его слышать. Поэтому оно бесполезно», — приводит слова Тухеля Bild.

Сборная Германии 14 октября проведет товарищеский матч против сборной США. 18 октября немцы сыграют с Мексикой.

Футбол
Сборная Германии по футболу
ФК Бавария
Томас Тухель
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