Тухель: «На поле Кейн становится акулой, потому что он стремится к голам»

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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал, что думает о нападающем команды Гарри Кейне. Он отметил, что футболист очень скромный.
«Честно говоря, быть его тренером — это просто подарок. Я чувствую себя очень привилегированным. Гарри очень скромный, он первый приезжает на тренировку каждый божий день. О чем бы вы его ни попросили, он это сделает. На поле Кейн становится акулой, потому что он стремится к голам, стремится к победам. Он делает это каждый день, и речь не только о голах», — цитирует Тухеля ESPN.
Кейн в летнее трансферное окно перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма». Мюнхенцы заплатили за его трансфер 95 миллионов евро. На данный момент 30-летний англичанин является лучшим бомбардиром бундеслиги с 22 голами на счету.