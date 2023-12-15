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Сегодня, 20:09

Тухель рассказал, что Кейн приболел перед матчем со «Штутгартом»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал о состоянии футболистов перед игрой чемпионата Германии со «Штутгартом». Он сообщил, что форвард Гарри Кейн приболел.

«Де Лигт сегодня был на тренировке. Гарри Кейн немного приболел, но мы надеемся, что завтра он сможет тренироваться. С Мусиалой все в порядке. Гнабри, Мазрауи и Коман пока недоступны», — заявил Тухель на пресс-конференции.

Встреча 15-го тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Штутгартом» состоится в воскресенье, 17 декабря.

ФК Бавария
Томас Тухель
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