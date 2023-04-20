Тухель: «Теперь «Бавария» сосредоточится на борьбе за титул в бундеслиге»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель после поражения от «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона.

«Я очень доволен тем, как мы играли. Мы на равных боролись с лучшей командой в Европе на данный момент. Сезон не закончен. Теперь сосредоточимся на борьбе за титул в бундеслиге», — цитирует пресс-служба УЕФА Тухеля.

«Бавария» после 28 туров лидирует в чемпионате Германии, набрав 59 очков. Второй идет «Боруссия» с 57 очками.

Английская команда одержала победу над «Баварией» по сумме двух встреч (4:1) и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Ее соперником будет «Реал».