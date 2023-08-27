Тухель рассказал о возможном уходе Павара из «Интера»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель рассказал, что думает о возможном трансфере защитника Бенжамена Павара в «Интер». Он сообщил о проблемах игрока.

«У него есть некоторые проблемы, поэтому его нет в составе. Мы понимаем, что Бенжамен хочет присоединиться к «Интеру», но для завершения трансфера нужно рассматривать не только один вариант», — цитирует Тухеля DAZN.

27-летний француз выступает за «Баварию» с 2019 года. Действующий контракт рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает француза в 40 миллионов евро.