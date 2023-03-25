Тухель — о Нагельсманне: «Я могу ему посочувствовать, но это не входит в мои обязанности»

Новый главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал о взаимоотношениях с бывшим наставником мюнхенцев Юлианом Нагельсманом.

«Я, конечно, могу ему посочувствовать, но это не входит в мои обязанности. Свяжусь ли я с ним? Конечно, но не сразу. Я не хочу показаться неуважительным. Сейчас мне не поможет вариант, при котором я буду делать все так же, как он. В какой-то момент наши пути пересекутся, и мы поговорим», — приводит слова Тухеля Bayern&Germany.

24 марта «Бавария» объявила об уходе Нагельсманна. Сообщалось, что 35-летний специалист открыт для переговоров с «Тоттенхэмом».

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии с 52 очками за 25 игр.