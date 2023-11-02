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Германия

Сегодня, 06:29

Тухель разочарован из-за вылета «Баварии» из кубка Германии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о вылете из кубка Германии от «Саарбрюккен» (1:2), который выступает в третьей лиге.

«Мы пробились в игру во втором тайме. Последним ходом матча нам пришлось проглотить очень горькую пилюлю. Этому есть 100 объяснений, а возможно, и ни одного. Это странно. Мы создали достаточно моментов и полумоментов. Это действительно горько. Мы больше не можем наверстывать упущенное. Мы крайне разочарованы. Мы отчаянно хотели поехать в Берлин. Мы повели в счете, но потом перестали играть хорошо. Во втором тайме нам не хватило удара и немного удачи, чтобы забить второй гол. Поздравляем наших соперников», — приводит слова Тухеля официальный сайт «Баварии».

После девяти туров чемпионата Германии «Бавария» занимает второю строчку в турнирной таблице, набрав 23 очка. Лидирует — «Байер» (25 очков).

Источник: https://fcbayern.com/en/news/2023/11/cup-reaction-to-fc-saarbruecken-vs.-fc-bayern
Футбол
ФК Бавария
Томас Тухель
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