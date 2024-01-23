Тухель считает, что «Бавария» играет хуже его ожиданий

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поделился мнением о текущем состоянии клуба после поражения в матче 18-го тура бундеслиги с «Вердером» (0:1).

«Это не тот случай, когда можно щелкнуть выключателем — и все наладится. Мы понимаем наше положение дел. Наша работа и моя ответственность — влиять на происходящее положительным образом, но мы не оправдываем собственных ожиданий в матчах. Мы будем продолжать требовать с себя, пока все не получится. Мы играем хуже наших ожиданий», — цитирует Тухеля Bayern & Germany.