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Германия

Сегодня, 17:04

Тухель считает, что «Бавария» играет хуже его ожиданий

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поделился мнением о текущем состоянии клуба после поражения в матче 18-го тура бундеслиги с «Вердером» (0:1).

«Это не тот случай, когда можно щелкнуть выключателем — и все наладится. Мы понимаем наше положение дел. Наша работа и моя ответственность — влиять на происходящее положительным образом, но мы не оправдываем собственных ожиданий в матчах. Мы будем продолжать требовать с себя, пока все не получится. Мы играем хуже наших ожиданий», — цитирует Тухеля Bayern & Germany.

После поражения от «Вердера» мюнхенцы с 41 очком остаются на втором месте в бундеслиге. «Бавария» отстает от лидирующего «Байера» на 7 очков, имея игру в запасе.

ФК Бавария
Томас Тухель
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