Тухель в ближайшие часы подпишет контракт с «Баварией»

Экс-тренер «Челси» Томас Тухель возглавит «Баварию» вместо Юлиана Нагельсманна, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 49-летний специалист подпишет контракт с мюнхенцами в ближайшие часы. Соглашение будет рассчитано до 2025 года. Отмечается, что Тухель не сомневался после получения предложения от «Баварии» — он сразу хотел возглавить клуб.

Ранее сообщалось о причинах увольнения Нагельсманна из «Баварии». После 25 туров мюнхенцы с 52 очками занимают второе место в бундеслиге, на 1 балл отставая от дортмундской «Боруссии».